Бывший следователь полиции, уличенный во взятке, предстанет перед судом

КИЕВ. 27 июня. УНН. По согласованию с прокуратурой области в суд направлено обвинительное заключение в отношении уже бывшего следователя полиции одного из отделов полиции ГУНП Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством). Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Установлено, что работник полиции вымогал у гражданина 6 тыс. долларов США. За деньги он обещал не привлекать человека к уголовной ответственности и закрыть уголовное производство.

1 декабря 2019 года на одной из улиц города Харькова следователя полиции задержали на "горячем" - при получении от гражданина части неправомерной выгоды в размере 75 тыс. грн.

Указанное уголовное производство расследовало территориальное управление ГБР в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляло УСБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине служащий миграционной службы "погорел" на взятке в 2 тыс. долларов.