Новости: Общество
Суббота, 27 июня 2020, 08:00 • Денис Масликов • 8100
На выходных в Украине ожидаются кратковременные дожди, жара до +34°
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине на выходных, кроме южной части, местами кратковременные дожди, грозы, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 25-31°, на юге до 34°, в субботу на западе 23-28°.
В Киевской области и в Киеве сегодня без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.
Напомним, паводки на западе Украины уничтожили 22 тысячи огородов и садов.
Источник: УНН
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