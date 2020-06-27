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В Донецкой области спасли трех человек во время пожара в квартире

В Донецкой области спасли трех человек во время пожара в квартире

КИЕВ. 27 июня. УНН. Сегодня в 01:06 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Чернявского в г. Селидово Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Огонь вспыхнул в квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. При проведении разведки пожарные обнаружили в помещении 3 человек, которых звеном ГДЗС вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Спасенные были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения в удовлетворительном состоянии.

Пожар локализован в 01:20 и ликвидирован в 1:23.

От Главного управления привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Напомним, в Киеве горел закрытый ресторан.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, пожары
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