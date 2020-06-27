ВАКС взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня
Андрей Балонь
КИЕВ. 27 июня. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню, который подозреваются в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует УНН.
Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для подозреваемого экс-главы ОГА в размере почти 10 млн гривен.
Отмечается, что срок действия мер - 60 суток.
Как сообщалось ранее в УНН, суд арестовал соучастника экс-главы ОГА.
Напомним, экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному этой же ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.
Ранее Зеленский заявил, что решил отправить в отставку главу Кировоградской ОГА.