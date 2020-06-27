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ВАКС взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня

ВАКС взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня

Андрей Балонь

КИЕВ. 27 июня. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню, который подозреваются в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует УНН.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для подозреваемого экс-главы ОГА в размере почти 10 млн гривен.

Отмечается, что срок действия мер - 60 суток.

Как сообщалось ранее в УНН, суд арестовал соучастника экс-главы ОГА.

Напомним, экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному этой же ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.

Ранее Зеленский заявил, что решил отправить в отставку главу Кировоградской ОГА.

Источник: УНН
Теги: аресты, мера пресечения, Кропивницкий и Кировоградщина
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