В интернет слили имена соратников Зеленского, которые помогают "Альфе" рейдерствовать

КИЕВ. 27 июня. УНН. Зе-команда официально разглагольствует о защите интересов инвесторов, а тем временем на Банковой помогают группе "Альфа" рейдерствовать. Об этой политике "защиты" прав инвесторов представителями Зе-команды пишет телеграмм-канал Инсайдер UA. Здесь же обнародовали имена кураторов рейдерских схем "Альфы" из окружения Зеленского, информирует УНН.

"Вся страна знает, что Дима и Вася лет 10 назад набрали в "Альфа-банке", "Укрсиббанке", "ВТБ" кредитов на сотни миллионов долларов под залог имущества своей ГК "АИС". Через какое-то время банки почувствовали неладное, заметив, что ипотечные залоги расползаются у них на глазах, и начали кричать "убивают, грабят". Но не всем известно, что в итоге самой пронырливой оказалась группа "Альфа" со своими рейдерскими привычками", - пишет Инсайдер UA.

На банковском рынке группа "Альфа", тщательно скрывающая свои российские корни, хорошо известна своей привычкой "запускать руки" в чужой привлекательный бизнес. Бизнес-модель "Альфы" зачастую напоминает то, в чем злые языки обвиняли в прошлом "Приват": политика захвата закредитованных банком компаний. А такие комбинации невозможны бы без политических связей и высокого покровительства в высших эшелонах власти, что и подтверждает Инсайдер UA.

"По судейским кабинетам "мазу" за "Альфу" тянет Игорь Пукшин, когда-то подвизавшийся возле Ющенко, а сейчас в комиссии по вопросам правовой реформы. И ныне связанный кучей невидимых простым смертным нитей с Банковой через трех Андреев. Первый - экс-глава ОП Андрей Богдан, деловой партнер Пукшина. Второй – коллега Пукшина по Комиссии по вопросам правовой реформы, замглавы ОП Андрей Смирнов. Хорошо слышит Игоря Пукшина и сам глава ОП Андрей Ермак, который при своей скромной чиновничьей зарплате задолжал "Альфа-банку" "скромные" 4,4 млн. грн." - описали расклад в Инсайдер UA.

Как пишут в Telegram-канале, "Альфа" всегда играла двойную игру, даже когда от имени группы банков-кредиторов писала коллективные жалобы в правительство: "Тамошние парни одновременно и жалобы коллективные с другими банками писали в Кабмин, и втихаря "добазаривались" с заемщиками, как раскулачить коллег-банкиров себе на пользу. Прежде всего, "Укрсиббанк".

Взысканием долгов по кредитам, выданных им Диме & Васе и их АИСу, в итоге пришлось заниматься юристам группы DCH Александра Ярославского. И сейчас ипотечное имущество арестовано по суду, пообъектно перечислено в приговоре по уголовному делу и, находясь в распоряжении АРМА, ждет спецконфискации".

По мнению авторов, в "Альфе" это все прекрасно знают, но не теряют надежды благодаря высоким покровителям наложить лапу на чужое добро, чьим бы оно ни было: "По старой привычке даже пытались в январе устроить силовой захват здания на Балтийской, 20, в Киеве".

Из всего этого Инсайдер UA делает нелицеприятный вывод, намекая на президента Зеленского: "Удастся ли ксендзам охмурить Козлевича? Или он все-таки проницательнее, чем о нем думают любители сплетен про айкосы и корабельные сосны, и увидит ловушку до того, как она захлопнется?".