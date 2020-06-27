Шмыгаль не исключает новых ограничений движения транспорта в некоторых регионах Украины

КИЕВ. 27 июня. УНН. Закрытие транспорта в некоторых регионах Украины возможно из-за распространение коронавируса во время "адаптивного карантина". Об этом в интервью BBC News Украина рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас правительство перешло к "адаптивному карантину" и применяет жесткие ограничения только локально.

"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - пояснил премьер.

Так, все будет зависеть от загруженности койкомест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.

Также, по словам Шмыгаля, правительство будет давать рекомендации местной власти, если будет видеть угрозу развития пандемии.

"Инициатором (закрытия общественного транспорта в Киеве - ред.) должен стать киевский городской голова. Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или будем внедрять карантин на государственном уровне", - пояснил Денис Шмыгаль.

Напомним, в 13 областях Украины наблюдается увеличение новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенные под COVID-19. Из-за этого на региональных комиссиях ТЭБ и ЧС могут принять решение об усилении карантина.