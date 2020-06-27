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Из Индии в Украину хотели незаконно переправить более 90 карат черных бриллиантов

Из Индии в Украину хотели незаконно переправить более 90 карат черных бриллиантов

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Киевской таможней выявлено попытку переслать из Индии в Украину партию черных бриллиантов общим весом 90,32 карата под видом синтетических камней символической стоимостью 8 долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной таможни.

"Таможенники решили тщательно проверить международное экспресс-отправление с пятнадцатью пакетиками с обработанным камнем черного цвета размером от 1,0 до 8,0 мм, и с помощью детектора драгоценных камней Presidium обнаружили, что камни являются бриллиантами. Данную информацию предварительно подтвердили таможенникам и специалисты Государственного геммологического центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Бриллианты изъяты до вынесения судом решения по делу.

"На обнаруженные камни ждет окончательная экспертиза. Их стоимость также будет установлено дополнительно. По имеющейся информации, стоимость камней размером 8 мм в Индии, где стоимость бриллиантов самая низкая в мире, колеблется от 1 до 3 тысяч долларов. В Европе черные бриллианты стоят значительно дороже. Считается, что черные бриллианты получили популярность относительно недавно и уже стали одними из самых востребованных в мире", - подчеркнули таможенники.

Как сообщалось ранее в УНН, с начала года контрабандисты пытались более 170 раз перевезти через границу оружие.

Источник: УНН
Теги: контрабанда, ювелирные изделия, Индия
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