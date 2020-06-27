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Завтра в центре Киева проведут марш солидарности с Беларусью

Завтра в центре Киева проведут марш солидарности с Беларусью

КИЕВ. 27 июня. УНН. Завтра, 28 июня, в центре столицы проведут марш солидарности с Беларусью против политических репрессий. Об этом УНН сообщили организаторы марша.

"Уважаемые белорусы Киева и граждане Украины! В воскресенье, 28 июня, в Киеве состоится акция солидарности с Беларусью, которая начнется в 12:00 на Майдане Независимости. Призываем украинские общественные организации, политические партии и движения присоединиться к организации акции, чтобы мы вместе сказали: Свободу Беларуси! Нет - репрессиям! Свободу политзаключенным! Нет - пыткам в тюрьмах!", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что предыдущим планом мероприятий предусмотрено начало сбора митингующих в полдень - на Майдане Независимости. Ближе к завершению акция планируется пикетирование посольства Республики Беларусь.

С деталями марша можно ознакомиться по ссылке.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей за выдвижение кандидатов, их сдали семь претендентов. По подозрению в якобы совершении экономических преступлений и создании преступной организации в СИЗО КГБ находится претендент на высший государственный пост Виктор Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб политика. Также в Беларуси прошли митинги в поддержку оппозиционных кандидатов.

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко после ареста оппонента заявил о "подрезании крыльев ворюгам".

Источник: УНН
Теги: Киев, Беларусь, марш
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