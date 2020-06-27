Мартыненко заявил, что он обжаловал решение швейцарского суда

КИЕВ. 27 июня. УНН. Решение швейцарского суда относительно украинского экс-депутата Николая Мартыненко является промежуточным, оно не вступило в силу и он уже обжаловал его в апелляционном суде. Об этом УНН сообщила пресс-служба бывшего народного депутата.

"Решение суда является промежуточным и не окончательным, оно не вступит в силу и я уже обжаловал его в апелляции", - приводит пресс-служба слова экс-нардепа.

Как сообщалось ранее в УНН, ранее СМИ стало известно, что швейцарский суд приговорил Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание денег.

Указывается, что дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Еще в начале 2019 года украинские правоохранители обнародовали в суде документы, свидетельствующие о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, которая, по данным официального следствия, в нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала "откаты" на укранских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 миллиона евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

В ответ защитники экс-депутата тогда заявили, что он такие документы в банк не подавал.

Напомним, в украинском суде рассматривается дело о завладении экс-депутатом "Народного фронта" Николаем Мартыненко средствами предприятия "Энергоатом" при закупке оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS, а также завладении средствами госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".