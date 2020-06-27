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Трамп подписал указ о защите американских памятников

Трамп подписал указ о защите американских памятников

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите американских памятников, который предусматривает "длительные тюремные сроки" для участников актов вандализма. Об этом сообщил сам президент США в Twitter, передает УНН.

"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ, который защищает американские памятники, мемориалы и статуи.... Длинные тюремные сроки предусмотрены за эти акты беззакония, совершаемые против нашей великой страны", - написал он.

Ранее Трамп заявлял, за разрушение памятников может грозить до 10 лет заключения.

Также он отмечал, что его распоряжение вступает в силу немедленно и может применяться в отношении уже совершенных актов вандализма.

Отметим, что во время антирасистских демонстраций в США, которые начались после гибели от белых полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, уже неоднократно совершались нападения на памятники, которые ассоциируются с рабством и расовой дискриминацией.

В частности, это касается памятника Эндрю Джексону, который занимал пост президента в США с 1829 по 1837 год, и который является одной из самых противоречивых фигур в американской истории. Он был не только рабовладельцем, но и массово переселял индейцев в резервации, чтобы расчистить территорию для белых поселенцев. Дональд Трамп неоднократно называл себя "сторонником Джексона".

Источник: УНН
Теги: США, протесты, указы, Дональд Трамп
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