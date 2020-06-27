В Индии зарегистрировали уже более полумиллиона больных COVID-19

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Индии с начала пандемии зарегистрировано уже более 500 тысяч подтвержденных случаев заболевания COVID-19, самая сложная ситуация в Нью-Дели и Мумбаи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

"По состоянию на субботу, 27 июня, в Индии, по официальным данным, обнародованным правительством, зарегистрировано уже более 500 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью. За последние сутки в стране было подтверждено 18 500 новых случаев COVID-19, что является рекордом с начала вспышки пандемии в стране", - пишет издание.

Как отмечают эксперты, в случае, если пандемия в стране в ближайшие недели не пройдет своего пика, в таком случае на конец июля количество инфицированных в Индии может преодолеть отметку в один миллион человек.

Так, самая сложная ситуация наблюдается в индийских густонаселенных мегаполисах - Нью-Дели и Мумбаи. Власти Нью-Дели готовится к пессимистическому сценарию, согласно которому до конца июля в городе будет зафиксировано около полумиллиона инфицированных.

Для размещения больных планируется использовать железнодорожные вагоны и гостиницы.

Власти некоторых индийских штатов рассматривает вопрос введения более жестких ограничений. Ситуация усугубляется тем фактом, что, в отличие от сопоставимой по численности населения КНР, где вспышка инфекции преимущественно была сконцентрирована вокруг Уханя и нескольких других городов, в Индия коронавирусная инфекция получила более равномерное распространение по всей стране.

Сейчас Индия занимает 4-е место в мире по количеству официально зарегистрированных случаев COVID-19, уступая лишь США, Бразилии и России.

Напомним, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных.