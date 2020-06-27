В Ровенской области двух военных подозревают в попытке продажи патронов и прибора ночного видения

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Ровенской области задержали двух военный, подозреваемых в похищении и сбыте военной техники и оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований ... задержали двух военнослужащих одной из воинских частей, которая дислоцируется в Ровенской области, за похищение, присвоение оружия, боевых припасов и военной техники, совершенные в условиях особого периода, а также за сбыт боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, военнослужащие пытались сбыть устройство ночного видения - монокуляр "TM-F6015XA-1", а также патроны калибра 5,45 миллиметров.

За указанное военное имущество военнослужащие хотели получить 28 тысяч гривен, из которых 27 тысяч - стоимость устройства ночного видения, который считался потерянным в зоне проведения ООС и 1000 гривен за 100 патронов.

26 июня 2020 года следователи ГБР задержали военнослужащих в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после продажи военного имущества.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, военная прокуратура разоблачила бывшего офицера-пограничника на попытке продажи информации с ограниченным доступом.