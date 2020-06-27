В Украине расследуется около 1,5 млн производств - Венедиктова

КИЕВ. 27 июня. УНН. Под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"... под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств. В суд направлено более 30 тысяч дел", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 816 уголовных коррупционных процессах лицам сообщено о подозрении. В суд направлено 630 обвинительных актов. Сейчас судом вынесено обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн гривен убытков.

"Сообщено о подозрении также в более тысячи уголовных производств в совершении преступлений в бюджетной сфере. В суд направлено 829 обвинительных актов и сейчас принято более 260 обвинительных приговоров", - добавляется в сообщении.

Кроме этого, в порядка 500 уголовных производствах о совершении преступлений против окружающей среды и в земельной сфере лицам сообщено о подозрении. В суд направлено 439 обвинительных актов. Сейчас судом вынесено 73 обвинительных приговора. В уголовных процессах этих категорий возмещено более 56 млн гривен и возвращено более 156 гектаров земель.

Напомним, Венедиктова отчиталась о первых 100 днях своей работы в ОГПУ.