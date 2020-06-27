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Зеленский в Херсоне посетил местную синагогу

Зеленский в Херсоне посетил местную синагогу

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область посетил местную синагогу Хабад в Херсоне, где встретился с главным раввином города и области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram-канале, сообщает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад в Херсонской области, община которой насчитывает более 5 тыс. человек. В апреле этого года синагогу пытались поджечь злоумышленники. Двое подозреваемых в этом преступлении были задержаны через три недели после инцидента. Глава государства встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и осмотрел отремонтированные части здания, которые были повреждены при попытке поджога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Иосиф-Ицхак Вольф поблагодарил Президента за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма.

Указывается, что Владимир Зеленский и главный раввин региона вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонской области Александру Прокудину и главе СБУ в регионе Сергею Криворучко за быстрое раскрытие преступления.

"Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное - и это произошло - что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное - чтобы все здесь себя чувствовали, как люди", - заявил Президент.

Как сообщалось ранее в УНН, вчера Зеленский отправился с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Источник: УНН
Теги: синагоги, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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