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К ослаблению карантина не готовы 13 регионов и Киев - Минздрав

К ослаблению карантина не готовы 13 регионов и Киев - Минздрав

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине к следующему этапу смягчения карантина пока не готовы 13 регионов и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - говорится в сообщении.

Так, к смягчению карантина не готовы: город Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также (из-за отсутствия данных) - оккупированные АР Крым и город Севастополь.

Напомним, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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