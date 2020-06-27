🎉 13 років найкращі! 🎉

Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
31260

"Все еще впереди": Венедиктова анонсировала "посадки ТОП-коррупционеров"

"Все еще впереди": Венедиктова анонсировала "посадки ТОП-коррупционеров"

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 27 июня. УНН. Генеральный прокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что впереди "посадки" ТОП-коррупционеров и политиков первого эшелона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Венедиктовой.

"100 дней в должности Генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно же, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не ТОП-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди", - отметила она.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отчиталась о проделанной работе за 100 дней в должности.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, отчет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.