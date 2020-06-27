"Все еще впереди": Венедиктова анонсировала "посадки ТОП-коррупционеров"

КИЕВ. 27 июня. УНН. Генеральный прокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что впереди "посадки" ТОП-коррупционеров и политиков первого эшелона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Венедиктовой.

"100 дней в должности Генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно же, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не ТОП-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди", - отметила она.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отчиталась о проделанной работе за 100 дней в должности.