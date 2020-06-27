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США выделят Украине 100 тыс. долларов помощи для преодоления последствий наводнения - посольство

США выделят Украине 100 тыс. долларов помощи для преодоления последствий наводнения - посольство

КИЕВ. 27 июня. УНН. США выделит Украине помощь в размере 100 тысяч долларов для преодоления последствий гуманитарной катастрофы, вызванной наводнениями в Западной Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой. Мы тесно будем сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям Западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что острая фаза ликвидации подтопленных участков на Западной Украине продлится 10 дней.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь, наводнение
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