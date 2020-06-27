Кулеба о годовщине подписания экономической части Соглашения об ассоциации: другого пути нет
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 27 июня. УНН. Несмотря на множество факторов, ничто не смогло остановить подписание Украиной экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое является безальтернативным путем для Киева. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, передает УНН.
"6 лет назад подпись под тысячами страниц Ассоциации с ЕС показала: ничто не остановит движение украинского народа к успешному европейскому будущему. Ни интересы монополий и ошибочные решения, ни дубинки и пули, ни вооруженная агрессия. Другого пути, кроме имплементации соглашений, нет и сейчас", - написал Кулеба.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минэкономики обсудили с послом ЕС обновление Соглашения об ассоциации.
Также в марте в ЕС прокомментировали низкий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации.
Напомним, политическую часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано 21 марта 2014 года, экономическую часть - 27 июня 2014 года.
ВР и Европарламент синхронно в режиме телемоста, ратифицировали это Соглашение 16 сентября 2014 года.
6 лет назад подпись под тысячами страниц Ассоциации с ЕС показал: ничто не остановит движение украинского народа к успешному европейского будущего. Ни интересы монополий и ошибочные решения, ни дубинки и пули, ни вооруженная агрессия. Другого пути, кроме имплементации Соглашения, нет и сейчас.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 27, 2020
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