За два дня против заведений-нарушителей карантина составили 355 админпротоколов - МВД

КИЕВ. 27 июня. УНН. Правоохранители проверили за два дня почти 3500 предприятий торговли, 2000 заведений общепита, 850 ночных клубов и развлекательных заведений, в результате чего они составили 355 административных протоколов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Всего в ходе отработки, в которые вовлечены 640 рейдовых групп, правоохранители в течение двух суток проверили более 6200 заведений. Таким образом правоохранители проверили почти 3500 предприятий торговли, 2000 заведений общепита, 850 ночных клубов и развлекательных заведений. По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протоколы составлены в соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 - на директоров развлекательных заведений, 100 - руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров предприятий торговли.

Так, больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

"Всего с начала введения карантина полицейские составили 14569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств", - добавляется в сообщении.

Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, за время пандемии в Украине уже наложено более 5 млн гривен штрафов за нарушение установленных ограничений. Больше всего проблем пока со скоплением людей, в частности - в общественном транспорте.