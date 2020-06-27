На границе задержали гражданина РФ, который бежал в Украину от службы в армии

КИЕВ. 27 июня. УНН. На границе задержали 19-летнего гражданина РФ, который хотел работать в Украине и не хотел служить в российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"26 июня, вблизи госграницы в районе населенного пункта Лукашевка Великописаровского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что им оказался 19-летний житель Урала. Выясняя обстоятельства правонарушения, молодой человек объяснил правоохранителям, что он следовал в Украину с целью трудоустройства. Также признался, что не желает быть призванным на военную службу в российскую армию. Именно поэтому решил отправиться в Украину. Надеялся, что пройдет незамеченным.

Поэтому за незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечен к административной ответственности. Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года.

Сейчас молодого россиянина принудительно вернули на территорию РФ.

Напомним, пограничники на границе с Беларусью задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске за попытку убийства, кражи и грабеж в Швейцарии.