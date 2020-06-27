ООС: с начала суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 27 июня. УНН. По состоянию на 17:00, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки и Светлодарска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

Таким образом, нарушения зафиксировали:

▪️ в полночь, недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты применили против украинских защитников автоматические станковые гранатометы;

▪️ на рассвете враг активизировался и вблизи Авдеевки, применив артиллерийские системы 122-го калибра, 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы;

▪️ вблизи Гранитного боевики применили ПТРК и минометы 82-го калибра;

▪️ вблизи Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов;

▪️ в обеденное время на подступах к городу Светлодарск боевики обстреляли украинские силы, использовав для этого станковые противотанковые гранатометы.

"В ответ наши воины открывали прицельный огонь. Потери оккупантов уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подытожили в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки боевики девять раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.