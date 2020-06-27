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Украинские военные подорвались на неизвестном боеприпасе в зоне ООС, есть погибший

Украинские военные подорвались на неизвестном боеприпасе в зоне ООС, есть погибший

КИЕВ. 27 июня. УНН. Вблизи Старогнатовки в Донецкой области двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе, один украинский защитник погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует УНН.

"Вблизи Старогнатовки, в результате разрыва неизвестного боеприпаса, пострадали двое защитников. От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, во время разминирования участка вблизи Марьинки подорвался сапер.

Напомним, с начала суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, погибшие, боеприпасы, ООС
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