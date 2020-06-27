Зеленский созвал глав ОГА и представителей местной власти на срочное совещание: о чем говорили

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский собрал на традиционное селекторное совещание представителей местной власти и глав ОГА из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский собрал на традиционное селекторное совещание не только чиновников и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских голов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов отметил на ухудшении ситуации с пандемией в Украине: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения за сутки, то сейчас - 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют. Основная причина такого положения дел, по словам министра, - пренебрежение правилами карантина. В частности, ненормированные перевозки людей в общественном транспорте, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции. Министр отметил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Через все это ситуация сильно ухудшилась. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, что угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому что, в конечном счете, для всех нас должно быть важным одно - здоровье и жизнь украинцев", - отметил Президент Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, к ослаблению карантина не готовы 13 регионов и город Киев - Минздрав.