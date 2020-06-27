В Минэнерго подвели итоги недели
КИЕВ. 27 июня. УНН. Министерство энергетики обнародовало дайджест событий за неделю, сообщает УНН.
Так, по данным министерства, на этой неделе работа Объединенной энергетической системы Украины (ОЭС Украины) оставалась стабильной, а крупнейшими производителями электроэнергии в Украине традиционно были атомные электростанции (доля около 50%). Далее по убыванию - следовали ТЭС, ГЭС и ГАЭС, ТЭЦ и ВИЭ ("зеленая" энергетика).
Также на этой неделе уникальному в Украине добытчику урана "ВостГОК" наконец восстановлена лицензия на осуществление деятельности по переработке урановых руд сроком на 3 года.
"На прошлой неделе Госатомрегулирование отказало "ВостГОК" в выдаче лицензии по формальным основаниям. Минэнерго в свою очередь оперативно отреагировало на ситуацию и устранило все возможные препятствия", - напомнили в министерстве и добавили, что ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" - это один из 28 уранодобывающих центров мира, входит в ТОП-10 мира и является крупнейшим в Европе.
Две действующие урановые шахты комбината по своему энергетическому эквиваленту равноценны 60-ти угольным шахтам. Основная продукция комбината - концентрат природного урана, который используется для производства атомной электроэнергии (АЭС).
В то же время, Укргидроэнерго этой неделе принимало максимальные меры для борьбы с непогодой в западных областях, продолжили в Минэнерго.
"Днестровская ГЭС работает на полную мощность, с учетом экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Благодаря сбросного расхода из Днестровского водохранилища обеспечивается равномерный пропуск дождевого паводка на Днестре, что минимизирует негативное влияние периодических критических аномалий в виде осадков на прилегающих к реке территориях", - рассказали в министерстве.
Вместе с тем, Кабмин на этой неделе согласовал решение, которое в перспективе даст возможность "Укргидроэнерго" обновить оборудование на 6 станциях на 32 млн евро.
Между тем, из-за критической ситуации на шахте "Надежда", министерство инициировало финансово-хозяйственный аудит предприятия, по результатам которого должны быть сделаны соответствующие выводы относительно деятельности отдельных лиц, которые привели к ухудшению экономического состояния предприятия.
"С материалами аудита Министерство, в случае наличия фактов злоупотреблений, обратится в правоохранительные органы", - отметили в ведомстве.
На этой неделе проведен аукцион на электрическую энергию, вырабатываемую атомными станциями. По инициативе Минэнерго, для НАЭК "Энергоатом" было высвобождено 5% для возможности продавать на специальных аукционах. Успешно продано шесть лотов, выставленных для торгов на площадке ТБ "Украинская энергетическая биржа" - суммарно это составило 1325100 МВтч.
"И это опровергает информацию, распространенную Сергеем Лещенко в СМИ о якобы запрете "Энергоатому" проводить аукционы для продажи электроэнергии за двухсторонними договорами", - отметили в Минэнерго и добавили, что в ВР зарегистрирован законопроект, который в случае согласования, позволит даже увеличить эту долю электроэнергии "Энергоатома" еще на 10%.
В то же время, комитет ВР по вопросам энергетики поддержал разработанный Минэнерго правительственный законопроект, который в частности предусматривает снижение "зеленого" тарифа (№3658).
"Документ, среди прочего, предусматривает:
▪️ снижение "зеленого тарифа" для производителей;
▪️ фиксирование условий реструктуризации долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии;
▪️ установление ответственности производителей за небалансы;
▪️ внедрение "зеленых" аукционов", - напоминают в министерстве.
На этой неделе Минэнерго также усовершенствовало условия конкурса на поставщика газа "последней надежды". В частности, включена формула определения наценки поставщика. Конкурс будет объявлен в ближайшее время.
Напоследок - в Минэнерго сообщили, что на этой неделе создана конкурсная комиссия для избрания члена НКРЭКУ.
"Конкурсная комиссия состоит из 5 человек. Представители от Верховной Рады - Алексей Рябчин, Светлана Голикова, Олег Прохоренко, от Минэнерго - Сергей Чех, от Минрегиона - Юрий Андрейчук", - рассказали в министерстве.