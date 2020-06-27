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"Карпаты" в меньшинстве сыграли вничью в матче аутсайдеров УПЛ

"Карпаты" в меньшинстве сыграли вничью в матче аутсайдеров УПЛ

КИЕВ. 27 июня. УНН. В одном из поединков 28-го тура чемпионата Украины по футболу (УПЛ) состоялось львовское дерби "Карпаты" - "Львов", сообщает корреспондент УНН.

Благодаря рикошету счет в матче был открыт. Бразильский легионер "Львова" Сабино пробил низом из-за пределов штрафной - мяч после рикошета закатился под стойку ворот номинальных хозяев.

В конце первого тайма Хохлов получил удаление за опасную игру ногой. Несмотря на это, "Карпаты" нашли силы чтобы в меньшинстве отыграться и свести декабря вничью - 1:1. Быстрый прорыв обернулся прострелом с правого фланга, который замкнул головой Деда.

Отметим, что "Карпаты" не побеждают в чемпионате с 20 сентября - в течение антирекордных для клуба 17 матчей подряд - последнее место из 15 баллами. "Львов" предпоследний - 23.

Как сообщалось ранее в УНН, обладатель "Кубка УЕФА" Федецкий продолжит карьеру в любительской команде.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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