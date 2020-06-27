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Из-за распространения пандемии в Украине нужно подготовить больницы третьей волны - Степанов

Из-за распространения пандемии в Украине нужно подготовить больницы третьей волны - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 27 июня. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что из-за роста количества больных коронавирусной болезнью, нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны. Об этом шла речь на селекторном совещании с участием глав ОГА и представителей местной власти под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОП, информирует УНН.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют. Основная причина такого положения дел, по словам министра, - пренебрежение правилами карантина.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат за две недели", - добавил министр здравоохранения и отметил, что с таким распространением болезни "нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны".

"Министр отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро мест не хватит", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский созвал глав ОГА и представителей местной власти на срочное совещание: о чем говорили.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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