Данилов не исключает, что большинство украинских школ перейдут с осени на дистанционное обучение

КИЕВ. 27 июня. УНН. Из-за распространения пандемии коронавируса в Украине нужно подготовить соответствующие технические возможности для проведения дистанционного обучения в украинских школах. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на селекторном совещании с участием глав ОГА и представителей местной власти под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОП, информирует УНН.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинстве украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Денисова призвала МОН дать разъяснения относительно дистанционного обучения со следующего учебного года.