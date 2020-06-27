В Хорватии незадолго до парламентских выборов вспыхнул коронавирусный скандал

КИЕВ. 27 июня. УНН. Рискуя международной репутацией Хорватии, которая председательствовала в Европейском Союзе в первой половине 2020 года, глава СДП и лидер коалиции RESTART Давор Бернардич сделал провокационное заявление насчет ситуации с эпидемией коронавируса, что может отразиться и в отношении Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на офис почетного консула Украины в Хорватии.

"Сегодня Хорватия является небезопасной страной для здоровья граждан, потому что, если бы она была безопасной, кампания могла бы проходить в соответствующих условиях", - провозгласил он.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ответил ему, что "Хорватия является безопасной страной, и что ситуация находится под контролем".

"Хорватия – безопасная страна. Что касается комментариев Бернардича, то в отличии от него мы, во время пандемии сохранили рабочие места, общую занятость и защитили права работников. Это означает ответственную политику и безопасную Хорватию", - заявил хорватский премьер-министр.

Досрочные парламентские выборы в Хорватии должны состояться 5 июля.

Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция, и 18 мая депутаты парламента Хорватии большинством голосов проголосовали за самороспуск этого созыва.

Премьер-министр Хорватии и лидер Хорватского демократического союза (ХДС) Андрей Пленкович ранее заявлял, что партия сможет снова получить поддержку избирателей и рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами.

Главными конкурентами за места в хорватском парламенте традиционно станут Социал-демократическая партия президента Милановича и Хорватское демократическое содружество премьера Андрея Пленковича.

Напомним, что ранее Хорватия первой из стран Евросоюза открыла свое небо для граждан Украины с чартерной программой, которая должна стартовать уже 4 июля.

Ранее Почетный Консул Украины в Хорватии Ивица Пирич со своей стороны сообщил, что такое оперативное решение о возобновлении авиасообщения между Украиной и Хорватией стало возможно благодаря взаимным усилиям двух дружественных стран.

Хорватия одной из первых в Европе преодолела пандемию коронавируса. Сейчас страна имеет одну из лучших эпидемиологических ситуаций в Евросоюзе.

"Благодаря этому Хорватия является одним из самых безопасных туристических направлений. Граждане Украины могут прибыть в Хорватию, имея туристический ваучер без ограничений. Для деловых путешествий также нет препятствий, если они подтверждаются бизнес-приглашением", - сообщил консул.

Напомним, украинская делегация встретилась с премьером Хорватии: детали.