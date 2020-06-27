Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине значительно вырос - Шмыгаль

КИЕВ. 27 июня. УНН. Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 000 населения. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с Президентом Владимиром Зеленским в субботу, передает УНН.

"Еще 10 дней назад он был меньше 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения", сообщил Шмыгаль.

Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и другими для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера, поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Напомним, в Украине уже более 42 тыс. случаев COVID-19, за сутки - еще 948 больных.