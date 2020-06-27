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Степанов предупредил об угрозе ухудшения ситуации с коронавирусом

Степанов предупредил об угрозе ухудшения ситуации с коронавирусом

КИЕВ. 27 июня. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании с Президентом Владимиром Зеленским заявил об угрозе ухудшения ситуации с распространением коронавируса через две недели, если не соблюдать контроль во время карантина, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", - заявил министр и отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Степанов отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро мест будет не хватать.

Напомним, показатель заболеваемости коронавирусом в Украине значительно вырос.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Максим Степанов
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