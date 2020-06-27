В Харькове сотрудница банка подозревается в присвоении полумиллиона гривен

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Харькове сообщили о подозрении работница банка с марта по декабрь 2018 года завладела деньгами граждан и банковского учреждения на сумму более 500 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что следственные действия проводились в рамках уголовных производств, открытых по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Так, установлено, что в 2018 году сотрудница банка путем обмана и злоупотребления доверием, а также незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и подделки средств доступа к банковским счетам клиентов учреждения завладела средствами граждан и банка на сумму более 500 000 гривен.

За совершение указанного уголовного преступления злоумышленницы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Сейчас проведение следственных действий продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении 40-летнему мужчине, который подозревается в присвоении 11,5 млн гривен банковского учреждения.