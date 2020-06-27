С 1 июля начнется последний этап аттестации прокуроров - Венедиктова

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине с 1 июля начнется последний этап аттестации прокуроров, а именно проведение собеседования с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктова.

"Мы продолжаем реформу и наполнения государственного учреждения новыми кадрами. Также сейчас идет работа по проведению аттестации прокуроров регионального уровня. С 1 июля начнется последний этап аттестации - проведение собеседования с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и добродетели. Всего в нее сейчас допущено - более 2,5 тысячи человек. Приказами Генерального прокурора образовано 13 кадровых комиссий, которые будут обеспечивать проведение собеседований с прокурорами региональных прокуратур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по завершении аттестации прокуроров регионального уровня начнут работу областные прокуратуры, будут определены решением Генерального прокурора. В дальнейшем начнется работа по проведению аттестации прокуроров местных прокуратур.

"Недавно завершили практическую подготовку в структурных подразделениях Офиса Генпрокурора кандидаты из-за системы. Сегодня составлен рейтинг кандидатов и на его основании будут приниматься решения о приеме новых прокуроров на работу", - добавляется в сообщении.

Одновременно с 9 июня 2020 года в Офисе Генерального прокурора начата отбор на занятие еще 100 вакантных должностей прокуроров. Прием документов продлится вплоть до 9 июля.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отчиталась о проделанной работе за 100 дней в должности.