ЕС поможет пострадавшим от наводнения регионам Украины

КИЕВ. 28 июня. УНН. Европейский Союз окажет помощь Украине в ликвидации последствий сильнейшего за десятилетия наводнения в западных областях. Об этом сообщается в опубликованном в субботу, 27 июня, сообщении Еврокомиссии, передает УНН со ссылкой на DW.

Украина предоставила запрос о помощи ЕС в рамках действующего механизма защиты.

Швеция сразу отреагировала на просьбу Украины и пообещала направить барьеры от наводнений, оборудование для откачки воды и своих технических специалистов.

Также Европейская Комиссия предоставила Украине возможность использовать для картографирования пострадавших районов спутниковую систему ЕС "Коперник".

Отмечается, что координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС работает в постоянном контакте с украинскими чиновниками.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил правительство Швеции и еврокомиссару по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янезу Ленарчич за мгновенную реакцию и поддержку.

"Евросоюз активировал механизм гражданской защиты в ответ на наш срочный запрос. Это позволит странам ЕС помочь ГСЧС Украины в преодолении последствий наводнений, согласно списка потребностей", - написал он в Twitter.

Механизм гражданской защиты ЕС объединяет 34 европейские страны - страны-члены ЕС, а также Великобританию, Северную Македонию, Исландию, Черногорию, Норвегию, Сербию и Турцию. Он помогает получить необходимые ресурсы для ликвидации последствий тем странам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Напомним, жертвами наводнений в западных областях Украины стали три человека, еще один числится пропавшим без вести. Кабинет министров Украины принял решение о выделении почти 700 млн гривен на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.

Служба безопасности Украины 26 июня открыла дело из-за наводнения на территории западных областей Украины по статье "экоцид".