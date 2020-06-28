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В Бразилии началось испытание вакцины от коронавируса на медперсонале

В Бразилии началось испытание вакцины от коронавируса на медперсонале

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Бразилии началось клиническое испытание вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN и DW.

Для теста, проводимого в мегаполисе Сан-Паулу были выбраны медики, медсестры и водители скорой помощи, которые из-за своей работы подвергаются повышенному риску заражения.

Все добровольцы в Сан-Паулу были предварительно отрицательно протестированы на коронавирус.

Напомним, Бразилия выбрана для исследования, потому что она находится на втором месте после США по общему числу заразившихся COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Бразилия, Коронавирус
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