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Воскресенье, 28 июня 2020, 04:26 • Денис Масликов • 10860
В Бразилии началось испытание вакцины от коронавируса на медперсонале
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Бразилии началось клиническое испытание вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN и DW.
Для теста, проводимого в мегаполисе Сан-Паулу были выбраны медики, медсестры и водители скорой помощи, которые из-за своей работы подвергаются повышенному риску заражения.
Все добровольцы в Сан-Паулу были предварительно отрицательно протестированы на коронавирус.
Напомним, Бразилия выбрана для исследования, потому что она находится на втором месте после США по общему числу заразившихся COVID-19.
Источник: УНН
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