В Харькове из окна выпала пятилетняя девочка

КИЕВ. 28 июня. УНН. В субботу около 16:00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома, расположенного на проспекте Жуковского в Харькове, выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители Киевского отдела полиции.

Установлено, что девочка проживала в квартире вместе с 40-летним отцом и матерью и годовалым братом. Около 15:30 отец положил детей спать и пошел в магазин за водой. Матери в это время дома не было. Примерно через 15 минут человек узнал о трагедии.

Девочку с травмами доставили в больницу, где она скончалась.

Информация о происшествии внесена в Единый учет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одесской области из окна шестого этажа выпала двухлетняя девочка.