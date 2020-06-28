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Новости: Криминал и ЧП
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В Харькове умер младенец в результате маневра автомобиля

В Харькове умер младенец в результате маневра автомобиля

КИЕВ. 28 июня. УНН. В пятницу около 19:00 в переулке Аверина в Харькове мужчина толкал задним ходом автомобиль ВАЗ 21013 в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении.

Следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Харькове из окна выпала пятилетняя девочка.

Источник: УНН
Теги: ДТП, младенец, Харьков и Харьковская область
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