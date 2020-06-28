В Киевской области ликвидировали три нарколаборатории и задержали группу торговцев амфетамином

КИЕВ. 28 июня. УНН. Правоохранители Киевской области изъяли у наркодельцов "товара" на 350 000 гривен и наличные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Отдел противодействия наркопреступности совместно со следственным управлением полиции Киевщины, с привлечением бойцов полка полиции особого назначения разоблачили четырех жителей Вышгородского района, которые основательно подозреваются в изготовлении и сбыте наркотических средств.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников следователи полиции изъяли три комплекта лабораторного оборудования холодильник, пластиковые бутылки, охладители, колбы, шприцы, разное лабораторное принадлежности. Также изъято около 500 граммов амфетамина, расфасованного по пакетикам, более килограмма прекурсора - вещества для изготовления наркотиков, большое количество каннабиса и 33 000 гривен наличными. Во дворе одного фигуранта полицейские также обнаружили незаконные посевы конопли.

Изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы в Киевский НИЭКЦ МВД Украины.

По данному факту возбуждено четыре уголовных производства по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст. 310 (посев или выращивание наркосодержащих растений) и по ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в Киев и изъяли "товар" на 110 млн грн.