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В некоторых областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В некоторых областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

КИЕВ. 28 июня. УНН. 28 июня в восточных, Сумской областях и в Крыму, 29 июня и в Запорожской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.

28 и 30 июня в западных, северных и местами центральных областях, 29 июня на Левобережье кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории преимущественно без осадков.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 26-32°, на юге до 34°, во вторник на западе 22-27°.

В Киевской области и в Киеве сегодня ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.

Напомним, синоптики предупредили об угрозе паводков в Киевской и Одесской областях.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина, пожары
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