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В Украине уже почти 43 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 917

В Украине уже почти 43 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 917

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Украине на 9 часов 28 июня зафиксировано уже почти 43 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - меньше тысячи новых больных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 42 982 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 917 инфицированных - меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни всего умерли 1 129 человек, из них 19 - за последние сутки.

Обновленных данных о выздоровевших пока нет, цифра днем раньше - 18 701 человек.

Напомним, в мире обнаружили почти 10 млн случаев коронавируса.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Коронавирус
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