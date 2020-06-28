Запасы газа в ПХГ Украины превысили 19,5 млрд куб. м

КИЕВ. 28 июня. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 июня увеличился до 19,588 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 72,10 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение суток газ не отбирался.

При этом в данных за 26 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 36,88 млн куб. м, из Венгрии газ не поступал, из Польши - 3,08 млн куб. м голубого топлива.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, цена газа для населения в мае снизилась на 21% по сравнению с месяцем ранее. На газ для населения в июне снизилась еще на 6%.