Стефанчук: перспективы принятия законопроекта о референдуме высоки

КИЕВ. 28 июня. УНН. Перспективы принятия законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум являются чрезвычайно высокими. Однако, принимать его в спешке не будут. Об этом заявил в интервью Радио Свобода первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.

"Я думаю, что перспективы его принятия являются чрезвычайно высокими. Потому что как раз при подготовке этого законопроекта (о народовластии - ред.), понимая всю его важность, мы выбрали стратегию абсолютного отказа от любых, даже намеков на турборежим, несмотря на то, что предыдущий текст был готов еще до момента захода в Раду. Но мы решили, что, поскольку это все же очень весомый механизм для деятельности государства, не делать ничего в спешке", - отметил Стефанчук.

Также он напомнил, что в июле ожидается заключение Венецианской комиссии по этому законопроекту.

"Мы заложили предохранитель, что не могут выноситься вопросы, касающиеся территориальной целостности Украины. Таким образом мы эту формулу трактировали так, что только вопросы расширения территории Украины могут быть вопросом всеукраинского референдума", - добавил Стефанчук.

Напомним, народные депутаты Украины провели ZOOM-встречу с представителями Венецианской комиссии, на которой был обсужден законопроект о народовластии.



