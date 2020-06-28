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США поздравили Украину с Днем Конституции и заверили в поддержке

США поздравили Украину с Днем Конституции и заверили в поддержке

КИЕВ. 28 июня. УНН. В День Конституции Украины Соединенные Штаты отметили усилия Украины по внедрению реформ, что двигают страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представили себе во время Революции Достоинства, и заверили в непоколебимой поддержке. Соответствующее обращение разместило посольство США в Украине на своей странице в Twitter, передает УНН.

"В День Конституции мы отмечаем усилия Украины по внедрению реформ, двигающих страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представили себе во время Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Также США заверили украинцев в своей поддержке.

"Соединенные Штаты остаются непреклонны в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенной в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы в равной степени привержены принципу свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины", - отметили в посольстве.

Напомним, что в Украине сегодня празднуют День Конституции.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, День Конституции
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