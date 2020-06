The Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их музыки в избирательной кампании

КИЕВ. 28 июня. УНН. Британская рок-группа The Rolling Stones запретили президенту США Дональду Трампу использовать их композиций в избирательной кампании и пригрозили судебным иском. Об этом УНН пишет со ссылкой на журнал Rolling Stone.

Представители группы несколько раз обращались к организаторам кампании Трампа с требованием прекратить использование композиций The Rolling Stones во время митингов и собраний. Однако все обращения были проигнорированы. Отмечается, что представители Трампа начали использовать песни Микка Джаггера и Кита Ричардса еще во время прошлой президентской гонки в 2016 году. Уже тогда представители исполнителей заявили, что “The Rolling Stones не поддерживают Дональда Трампа. (Композиция - ред.) „You Can’t Always Get What You Want“ была использована без разрешения группы”.

Однако, не смотря на все обращения и заявления, в текущей кампании Трампа также используется музыка группы. В связи с этим юридическая и правозащитная компания BMI, представляющей интересы музыкантов, направила Трампу еще одно письмо в котором заявила о запрети использования композиций группы, а также заявила, что в случае нарушения этого запрета президенту США придется столкнутся с судебным иском.

Как сообщили в BMI, кампания Дональда Трампа имеет лицензию, дающую право публично использовать более 15 миллионов музыкальных произведений из фонотеки BMI, однако автор или издатель композиции имеет право требовать запрет на использование в рамках какой-либо кампании. BMI заявили, что получили такое возражение от “роллингов” и их композиции были исключены из лицензии Трампа.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Избирательная гонка проходит на фоне протестов Black Lives Matter.