В ВСУ в сутки зарегистрировали еще 21 случай COVID-19

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у еще 21 человека, в целом на данный момент болеют 179 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 28 июня в Вооруженных силах Украины болеет 179 человек острой респираторной болезнью COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев - 5", - сообщили в командовании.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 669 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 130 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - добавили в Медицинских силах.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения, как указано, находится 14 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Львовской области - 5 военнослужащих и изолятор воинской части Киевской области - 8 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение, отметили в командовании Медицинских сил.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы, как отмечается, находится 5 человек военных частей Киевской области (4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов, как сообщается, - удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине уже почти 43 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 917.