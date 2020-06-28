COVID-19 в Украине: за минувшие сутки зафиксировали рекордное количеством госпитализированных

КИЕВ. 28 июня. УНН. За прошедшие сутки в Украине с COVID-19 пгоспитализировали 237 людей - это антирекорд по количеству госпитализированных в сутки. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 917 человек, из них 61 ребенок и 65 медработников. Были госпитализированы 237 человек. Это такой антирекорд очередной по количеству госпитализированных лиц", - сказал Степанов.

Напомним, что за минувшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 было зарегистрировано в трех областях, в частности, во Львовской области - 173 человека.

Всего в Украине состоянием на 9 часов 28 июня зафиксирован уже почти 43 тыс. случаев коронавирусная заболевания COVID-19 , за сутки - меньше тысячи новых больных.