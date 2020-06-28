Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
25320

В Минздраве назвали условия, когда можно не носить маску на пляже

В Минздраве назвали условия, когда можно не носить маску на пляже

КИЕВ. 28 июня. УНН. В случае большого скопления людей на пляже рекомендуется носить маски, если же придерживаться социальной дистанции в 1,5 м, то можно не надевать. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"То, что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина, на пляже является основным критерием и основной рекомендацией, которой надо пользоваться, это соблюдение социальной дистанции", - сказал Степанов.

По его словам, носить маски на воздухе рекомендуют только в том случае, если вы находитесь в большом скоплении людей.

"Если вы придерживаетесь на пляже социальной дистанции, что составляет 1,5 м, то пользоваться масками в таком случае не требуется. Если же, находясь на пляже, есть большое скопление людей, ради же вашей безопасности надо пользоваться в таком случае масками", - добавил Степанов.

Напомним, как сообщали в Минздраве ранее, на пляже, если шезлонги размещены на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга, можно не надевать маски.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, пляж, Максим Степанов, средства индивидуальной защиты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.