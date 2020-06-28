В Минздраве назвали условия, когда можно не носить маску на пляже

КИЕВ. 28 июня. УНН. В случае большого скопления людей на пляже рекомендуется носить маски, если же придерживаться социальной дистанции в 1,5 м, то можно не надевать. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"То, что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина, на пляже является основным критерием и основной рекомендацией, которой надо пользоваться, это соблюдение социальной дистанции", - сказал Степанов.

По его словам, носить маски на воздухе рекомендуют только в том случае, если вы находитесь в большом скоплении людей.

"Если вы придерживаетесь на пляже социальной дистанции, что составляет 1,5 м, то пользоваться масками в таком случае не требуется. Если же, находясь на пляже, есть большое скопление людей, ради же вашей безопасности надо пользоваться в таком случае масками", - добавил Степанов.

Напомним, как сообщали в Минздраве ранее, на пляже, если шезлонги размещены на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга, можно не надевать маски.