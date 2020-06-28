Ситуация в КПВВ на Донбассе: сегодня на "Новотроицкое" с ОРДО не прибыл ни один человек

КИЕВ. 28 июня. УНН. По состоянию на утро 28 июня в КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области с временно оккупированной территории не прибыл ни один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"КПВВ "Новотроицкое" продолжает осуществлять пропускные операции граждан установленным порядком ежедневно с 7:00 до 18:00. Впрочем, никаких гарантий пропуска лиц и транспортных средств со стороны временно оккупированной территории пока нет. По состоянию на утро 28 июня ни одно лицо не прибыло со стороны ВОТУ", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что при возвращении на контролируемую территорию Украины граждане, которых не пропустили представители НВФ, должны в обязательном порядке установить приложение "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию. Граждан, которые не имеют возможности установить приложение "Дій вдома", с их согласия направляют на обсервацию в учреждения, определенные местными органами власти.

Отметим, что пограничники отказывают в пропуске во время выезда с ВОТУ тем лицам, которые не дали согласие на самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома" и отказались от обсервации.

Добавим, что сегодня появилась информация о закрытии боевиками "ДНР" пунктов пропуска на линии разграничения в связи с "ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине". Оккупационные власти якобы планируют пускать только тех, кто имеет прописку или адресную справку на ВОТУ. Эти люди также должны будут пройти 14-дневную обсервацию.

Напомним, что в ООН выразили обеспокоенность из-за ситуации на КПВВ на Донбассе.