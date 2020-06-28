В Черноморском морпорту обнаружили грузовик с янтарем более чем на 300 тысяч гривен

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Черноморском морском порту пограничники обнаружили 23 кг янтаря в грузовике, под управлением гражданина Турции. Предварительная стоимость камней - 310 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера вечером в Черноморском порту пограничники совместно с таможенниками осуществляли оформление теплохода "Sea Partner" на выезд в Турцию. Около 20.00 на погранично - таможенный контроль прибыло грузовой транспортное средство "Mercedes" турецкой регистрации под управлением гражданина Турции. В результате осмотра данного автомобиля погранично-таможенная группа обнаружила спрятанные в кабине водителя "солнечный камни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранец скрыл янтарь в полиэтиленовых пакетах в обшивке спального места.

"Всего пограничники Одесского отряда достали из тайника почти 23 кг камней, из них примерно 16 кг обработанных камней. Предварительная стоимость товара составляет около 310 000 гривен. Транспортное средство без прицепа оценено примерно в 350 000 гривен и теперь изъято до решения суда", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской во время обысков обнаружили 142 кг янтаря-сырца, стоимость которого на "черном рынке" составляет 1,4 млн грн.