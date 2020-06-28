Киев и 11 регионов до сих пор не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

КИЕВ. 28 июня. УНН. К следующему этапу смягчения карантина в Украине не готова столица и еще 11 регионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службуа Минздрава.

“Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне”, — говорится в сообщении.

Так, к смягчению карантина не готовы Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая, Черниговская области. А также (из-за отсутствия данных) АР Крым и Севастополь.

Напомним, в Украине состоянием на 9 часов 28 июня зафиксированы уже почти 43 000 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки — меньше тысячи новых больных.