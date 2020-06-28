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Нарушение карантина в кафе и клубах Киева: за сутки наложили семь штрафов

Нарушение карантина в кафе и клубах Киева: за сутки наложили семь штрафов

КИЕВ. 28 июня. УНН. По результатам проверки 209 объектов в столице за 27 июня составлено 7 протоколов за нарушение правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

"При участии специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве провели мониторинг на 209 объектах. По результатам составлено 7 протоколов соответственно по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей). В частности, по 4 общепитам, 2 развлекательным заведениям и одному промышленному магазину", - гласит оперативная информация за 27 июня.

Напомним, по информации МВД, правоохранители проверили за два дня почти 3500 предприятий торговли, 2000 общепитов, 850 ночных клубов и развлекательных заведений, в результате чего они составили 355 административных протоколов.

Источник: УНН
Теги: Киев, штраф, Коронавирус, карантин
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